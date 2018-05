Deel dit artikel:











'Bij één beestje ga ik al plat, laat staan bij een paar duizend' Spannende momenten voor Milano Waterloo (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Alle alarmbellen gingen dinsdagochtend af bij Milano Waterloo. Bij het opbouwen van zijn frietkraam op de Grote Markt zag hij plotseling een flinke zwerm bijen vliegen. Dat was even slikken, want Waterloo is allergisch voor bijen.

'Ik schrok dus heel erg. Bij één beestje kan ik al plat gaan, dus laat staan bij een paar duizend.' 'Opeens vlogen ze mijn kant op' Waterloo beschrijft hoe de bijen eerst aan de overkant van de straat hun intrek namen op de muur van het oude V&D-gebouw. Daarna vlogen ze de straat over, richting de achtbaan én de frietkraam van Waterloo. 'Ze kwamen opeens mijn kant op. Zodra ze op de lampen bij de achtbaan gingen zitten, werden ze gelukkig. wat rustiger. Ik was net aan het opbouwen, dus mijn klanten hadden er nog geen last van. Alleen ikzelf.' Nadat Waterloo de bijenplaag meldde bij de marktmeester, kwam er al snel een imker om de insecten weg te halen. 'Dat was heel speciaal om te zien. Hij verdoofde ze door iets op de zwerm te spuiten en kreeg ze zo in een kistje.' Als ik massaal gestoken word, weten de artsen niet of ik het wel red Milano Waterloo - Eigenaar frietkraam Waterloo moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de bijen, tussen de 10.000 en 15.000 in getal, hem te grazen hadden genomen. 'Als ik massaal gestoken word, weten de artsen niet of ik het wel red. Dat hebben ze me weleens verteld. Vandaar dat ik altijd een epipen (noodbehandeling bij een allergische reactie, red.) bij me heb. Maar spannend was het dus wel.' Zó werden de bijen uiteindelijk gevangen (Video: Sven Jach) Lees ook: - Oeps: bijen op achtbaan Grote Markt (update met video)