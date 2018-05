Padt wil vanuit underdogpositie selectie bij Oranje afdwingen

Sergio Padt mag zich woensdag weer melden in Zeist, waar hij meetraint met Oranje.Ook Groningen-middenvelder Juninho Bacuna mag bij wijze van stage meetrainen, maar meldt zich na twee dagen bij Jong Oranje.

Padt heeft zich al vaker in Zeist gemeld, maar het blijft bijzonder, zegt de aanvoerder van de FC.

'Hier droom je van'

'Zoiets wordt nooit saai. Je bent voetballer geworden om jezelf bij het grote Oranje te zien spelen. Daar droom je van. De laatste keer zat ik niet bij de definitieve selectie. Ik kan er dus in een soort underdogpositie naartoe te gaan om me te laten zien. Hopelijk kan ik ze op een positieve manier verrassen zodat ik dit keer wel mee mag.'

Gezonde spanning

Eerder trainde Padt met Oranje mee onder leiding van Dick Advocaat, maar bondscoach Ronald Koeman is nieuw voor hem.

'Dat zorgt voor een gezonde spanning. Natuurlijk gaan er bepaalde angsten door je hoofd, dat het niet zo gaat als op het veld bij de FC. Maar als ik straks op het veld sta, train ik dat wel van me af.'

Handje helpen

Voor Bacuna wordt het de eerste dat hij aan het grote Oranje mag ruiken. Ploeggenoot Padt zal hem in elk geval geen strobreed in de weg leggen. 'Als wij elkaar als teamgenoten kunnen helpen, doen we dat. Misschien moet ik hem er dan maar een paar laten scoren', lacht hij.

Overigens is ook Atalanta Bergamo-speler Hans Hateboer is opgeroepen door Koeman. De speler uit Beerta sluit later aan bij het trainingskamp in Zeist.

Lees ook:

- Padt: 'Nog geen vakantie, maar een heel mooi toetje'

- Padt en Hateboer weer bij voorlopige selectie van Oranje