Deel dit artikel:











Loopt er een kattenhater in Heiligerlee? Een voorbeeld van een luchtbukskogeltje in een kat (Foto: Politie Oldambt/Facebook)

De politie van Oldambt meldt dat er mogelijk een kattenhater actief is in Heiligerlee. In de omgeving van de Graaf Adolfstraat zou een kat met een luchtbuks zijn beschoten.

Volgens de melder van het incident zijn er meer katten beschoten, schrijft politie Oldambt op Facebook. Melden De wijkagent heeft nog geen andere meldingen gekregen, maar roept katteneigenaren op om zich te melden als ze gewonde katten hebben. In november vorig jaar werd een kat in zijn kop geschoten. Nadat de eigenaren het verhaal naar buiten brachten, kwamen er meer meldingen van mensen met gewonde katten. Lees ook: - Kat tegen z'n kop geschoten: 'Wie doet zoiets?'