Kan het fracken bij Pieterzijl tegen worden gehouden? 'We mogen het geloof niet verliezen'

De provincie heeft een zienswijze ingediend tegen het omstreden fracken bij Pieterzijl. Maar welk effect kan die zienswijze hebben? De minister heeft zijn akkoord tenslotte al gegeven.

Toch vindt de provincie het nodig om daar tegen te ageren. 'Er is een enorme maatschappelijke onrust', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). 'In die situatie moet je niet beginnen aan nieuwe gaswinning en al helemaal niet aan fracking.'

Fracken is omstreden

Fracken is een omstreden vorm van gaswinning. Het wordt gebruikt om de laatste resten gas uit een veld te pompen.

Bij deze methode worden onder hoge druk water, chemicaliën en keramische korrels in de boorput gespoten. Daardoor komen er scheuren in het gesteente en komt het gas vrij.

Druk op de ketel

De zienswijze van de provincie lijkt vooral bedoeld om de druk op de ketel te houden richting het Rijk. 'Eén zienswijze helpt niet, maar als je maar lang genoeg doorknokt, kun je je zin krijgen', zegt Eikenaar.

'Ik weet niet of ik dit specifieke geval tegen kan houden', aldus de gedeputeerde. 'Maar we moeten nooit het geloof verliezen. We moeten ons realiseren als provincie en als inwoners dat er niets verandert als we ons er niet voor inzetten.'

