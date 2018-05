'Er is geen bal meer aan in Ter Apel': jongeren in actie voor kroeg

'Er is geen bal meer aan in Ter Apel'. Tijdens de carnavalsoptocht van februari was de leus al her en der op spandoeken te lezen.

Niet echt goede reclame voor een dorp dat bekend staat als één van de plekken waar carnaval groots gevierd wordt, zou je denken.

Geen mogelijkheid om te stappen

Het gaat de jongeren uit Ter Apel dan ook niet om het carnavalsweekend, maar om de andere 51 weekenden in het jaar. Die weekenden zijn, zonder mogelijkheid om te stappen, nogal saai.

Zeven jongeren uit het dorp willen daar verandering in brengen. De 21-jarige Martijn Peters is één van hen. 'We hebben alles in de buurt, maar er is helaas geen uitgaansgelegenheid meer. Er vertrekken ook steeds meer jongeren uit Ter Apel om naar de grote steden te verhuizen.'

Muziek en een drankje

Tijd voor actie. 'We willen weer uitkijken naar het weekend, omdat we na een week school of werk lekker willen ontspannen. Onder het genot van wat muziek, en eventueel een drankje.'

De jongeren namen er zelf het initiatief voor, en hebben ze de politiek al ingeschakeld. Onder leiding van het CDA gaat de gemeente in gesprek met de jongeren. De gemeente wil ze 'actief te ondersteunen' bij hun plannen.

Kroeg en discotheek

Martijn hoopt, naast de politiek, ook op hulp van ondernemers. 'En we willen graag tips over hoe je zo'n project het beste kan beginnen.'

Die tips moeten ertoe leiden dat er straks een plek is die op zaterdag als discotheek, en op zondag als kroeg kan dienen. Zodat er straks wél weer een bal aan is in Ter Apel.

Lees ook:

- Uitgaansgelegenheid Ter Apel sluit deuren