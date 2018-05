Camper en garage gaan in vlammen op

Een uitslaande brand in Nieuw-Roden zorgt voor veel schade (Foto: Compact Media)

Bij een uitslaande brand aan de Beukenlaan in het Drentse Nieuw-Roden zijn dinsdagmiddag een camper en een garage verloren gegaan. De felle brand zorgde voor grote rookwolken.

De brandweer rukte massaal uit om het vuur te bestrijden. De brand was tegen 17:15 uur onder controle.

Gasflessen ontploft

De brand begon in een camper die in de schuur gestald stond. Daarna vatte ook de garage zelf vlam. Tijdens de brand waren verschillende kleine onploffingen te horen. Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstonden die toen het vuur vat kreeg op enkele gasflessen in de schuur.