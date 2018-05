Nieuwe school Woldendorp opent september volgend jaar

Het nieuwe kindcentrum in Woldendorp gaat een jaar later open dan gepland. De gemeente hoopte aanvankelijk dat de school en kinderopvang er dit najaar al in konden trekken, maar dat bleek te optimistisch. Zoals het nu lijkt wordt het september 2019.

Het aardbevingsbestendige centrum komt op de plek van het voormalige schoolgebouw van de Woldrakkers. Dit pand is in de afgelopen maanden afgebroken.

Asbest

De ontwikkeling van het nieuwe kindcentrum in Woldendorp kreeg te maken met enkele tegenvallers. Zo bleek er meer asbest in het oude schoolgebouw te zitten dan was gedacht. De sanering daarvan kostte de gemeente ruim een ton meer dan begroot.

'Ook hebben we een goede architect ingehuurd die een mooier ontwerp maakte dan de bedoeling was. Daar moesten we extra grond voor aankopen, wat al met al voor vertraging zorgde', vertelt wethouder Jan Menninga (Fractie 2014).

Verhuizen in zomervakantie

De bouw van het kindcentrum start nu in september. In april volgend jaar moet het gebouw worden opgeleverd. De fusieschool van de Woldrakkers en De Munte in Termunterzijl wil niet tijdens een schooljaar verhuizen, daarom gaat de school in de zomervakantie van 2019 over.

Volgens Menninga reageerden de ouders opvallend positief op het bericht over de vertraging. 'Eigenlijk heb ik geen wanklank gehoord. Iedereen wil graag een goede school, dus nemen ze dit voor lief. Het gaat ten slotte om goed onderwijs voor hun kinderen.'

Busjes

Op dit moment worden leerlingen uit Woldendorp nog met pendelbusjes naar de fusieschool in Termunterzijl gebracht. Als het nieuwe kindcentrum klaar is, rijden vrijwilligers van Termunterzijl naar Woldendorp om de leerlingen naar school te brengen.

Het nieuwe kindcentrum blijft er minimaal twintig jaar staan.

Lees ook:

- 'Ouderlijke' pendelbus brengt leerlingen Woldendorp en Termunterzijl straks naar school

- Asbest in schoolgebouw jaagt Delfzijl op kosten

- Woldendorp en Spijk krijgen bevingsbestendige kindcentra