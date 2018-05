Gemeente Stadskanaal: 'Sluiting verloskunde Refaja is een aderlating'

De sluiting van verloskunde en kindergeneeskunde is een aderlating voor inwoners van de gemeente en omgeving. Dat zegt wethouder Francis Boen van de gemeente Stadskanaal.

Dinsdagmiddag maakte zorggroep Treant bekend dat de afdelingen Verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal sluiten.

'Ernstig teleurgesteld'

Wethouder Boen: 'Wij zijn ernstig teleurgesteld in dit besluit van Treant. We hebben steeds aangegeven het belangrijk te vinden een ziekenhuis met volwaardige zorg, dus met alle specialismen te hebben. De sluiting van Verloskunde en Kindergeneeskunde is een aderlating voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal en omgeving.'

Gemeente en Treant hebben regelmatig overleg gehad. Boen: 'We wisten dat besluitvorming hierover in de pijplijn zat. Niet wélk besluit. Dus je houdt hoop op behoud van de afdelingen. Tegelijkertijd gaan wij er niet over, het is aan Treant. Dat maakt het lastig.'

Lees ook:

- Verloskunde verdwijnt bij Refaja Ziekenhuis Stadskanaal