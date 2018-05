'De mogelijkheid van thuisbevallingen in Stadskanaal en omgeving zal nu zeker ter tafel komen'

Vrouwen die thuis willen bevallen, mogen dat misschien niet meer omdat het risico te groot is. En aanstaande moeders die naar het ziekenhuis willen of moeten, bevallen mogelijk thuis omdat ze vanwege de lange aanrijtijd het ziekenhuis niet kunnen halen.

Twee mogelijke gevolgen van het sluiten van de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde van het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Van levensbelang

Maaike Bos is een verloskundige met een eigen praktijk in Stadskanaal. Zij vertelt wat de sluiting van de afdeling Verloskunde betekent voor haar en haar cliënten.

Waarom een volwaardig regionaal ziekenhuis van levensbelang is, weet ook Peter Groenewold. Hij en zijn vrouw hebben hun acht maanden oude zoontje verloren. Groenewold is vastbesloten zich in te zetten voor het behoud van de Kindergeneeskunde in het Refaja.

2) Bijen in de achtbaan

Het was even schrikken op de Meikermis in Groningen. Een bijenvolk had zich genesteld in de achtbaan op de Grote Markt. De eigenaar van de naastgelegen patatkraam is allergisch voor bijen, dus hij trok meteen aan de bel.

3) Beppie in de botsauto's

Beppie was vandaag ook op de Meikermis, terwijl ze eigenlijk helemaal niet houdt van al dat gezwier en gezwaai. Gelukkig wilden enkele lieve kermisbezoekers haar hand wel vasthouden.

4) Rokershok als kroeg

Als ze een biertje willen drinken, gaan ze naar het rokershok van de plaatselijke pizzeria. Daar bedachten Martijn, Niels en Youri een plan voor een nieuwe kroeg in Ter Apel. Onder het genot van een biertje vertellen de jongens in onze studio wat ze graag willen.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.