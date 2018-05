Live: Vierde kwart Rotterdam - Donar 43-89

Donar kan zich vanavond al plaatsen voor de finale van de play-offs om het landskampioenschap. In de best-of-seven serie tegen Rotterdam staan de Groningers met 3-0 voor.

Weinig moeite

Tot nu toe heeft de ploeg van coach Erik Braal weinig moeite gehad met Rotterdam. Kan de tegenstander uit de Maasstad nog één keer een vuist maken, of maakt Donar het nu al af?

Serie

In de andere serie tussen ZZ Leiden en Zwolle staat Leiden op een 3-0 voorsprong. Volg het duel van Donar in het Topsportcentrum in Rotterdam live via onderstaand liveblog: