'We hebben Treant gevraagd het besluit uit te stellen'

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis is 'teleurgesteld en verbaasd' over het besluit van Treant Zorggroep om de afdeling Verloskunde van het Refaja in Stadskanaal te sluiten.

'We hebben het ziekenhuis geadviseerd om alternatieven te zoeken', zegt woordvoerder Christine Rompa. Het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda zou volgens Zilveren Kruis een samenwerkingspartner kunnen zijn.

Stilte

Na het advies bleef het stil vanuit Treant. 'We hebben geen scenario's gezien, dus hebben we gevraagd: stel het dan uit en laten we naar alternatieven kijken. Maar het ziekenhuis heeft toch dit besluit genomen.'

De zorgverzekeraar overweegt zelf contact te leggen met ziekenhuizen in de omgeving van Stadskanaal en Hoogeveen, de andere locatie waar Verloskunde verdwijnt. 'We willen kijken of er mogelijkheden zijn en moeten tegelijkertijd een vinger aan de pols houden bij de plannen van Treant.'

'Het ziekenhuis beslist'

Of de pogingen van Zilveren Kruis effect hebben, valt volgens Rompa nog te bezien. 'We willen voor onze verzekerden alles doen wat we kunnen. Maar uiteindeijk besluit het ziekenhuis en dan staan we helaas met de rug tegen de muur.'

Zorgverzekeraar Menzis laat weten in gesprek te zijn met Treant. Over de inhoud wil het echter geen toelichting geven.

