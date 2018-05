Donar vernedert Rotterdam en bereikt finale tegen Leiden

De basketballers van Donar hebben zich bijzonder overtuigend geplaatst voor de finale van de play-offs. De Groningers wonnen de 'wedstrijd' in en tegen Rotterdam met maar liefst 56 punten verschil (51-107) en zodoende de best-of-seven serie met 4-0.

De wedstrijd was geen wedstrijd te noemen. De ploeg van coach Erik Braal stond halverwege met maar liefst 41 punten voor (25-66). Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met 20 punten. Evan Bruinsma zat nog geblesseerd aan de kant.



Groot verschil

De eerste drie duels van de halve finale werden ook al ruim gewonnen door Donar. Thuis werd het 96-77 en 98-74. Vorige week was Donar in Rotterdam ook veel te sterk (85-114).



Finale tegen Leiden

In de finale treft Donar ZZ Leiden, dat Landstede Basketbal uit Zwolle eveneens na vier duels uitschakelde. De laatste wedstrijd werd dinsdagavond in Leiden nipt met 63-60 gewonnen door de thuisploeg.

Speelschema

Het speelschema voor de finalereeks is ook bekend. Donar begint op dinsdag 22 mei met een thuiswedstrijd, donderdag 24 mei wordt er voor het eerst gespeeld in Leiden. Daarna op zaterdag 26 mei weer in Plaza, dinsdag 29 mei de tweede 'return' in Leiden.

Vervolg?

Indien er dan nog geen beslissing is in de best-of-seven reeks eventueel het onderstaande vervolg: donderdag 31 mei in Groningen, 2 juni in Leiden en eventueel afsluitend op zondag 3 juni in 'Plaza'.



2011

Donar stond in 2011 al eens tegenover Leiden in de finale. Destijds wonnen de Leidenaren na zeven duels en drie verlengingen met slechts één puntje verschil (96-95).



Vijf finales op rij

Donar speelt de vijfde finale op rij. De afgelopen twee jaar veroverde de ploeg van coach Erik Braal de landstitel. Daarvoor werd, onder coach Ivica Skelin, de finale een keer verloren (2015) en een keer gewonnen (2014).



Titels Donar vs titels Leiden

In totaal speelde Donar tot nu toe tien finales, waarvan er zes gewonnen werden (1982, 2004, 2010, 2014, 2016 en 2017). Leiden stond tot nu toe negen keer in de finale. De club won drie landstitels (1978, 2011 en 2013).

