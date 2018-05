Oordeel zelf: hoe mooi of lelijk is de nieuwbouw in stad Groningen?

Vijftien bouwwerken in de stad Groningen zijn genomineerd in de Grote Groninger Gebouwenenquête. Het gaat om woningen en vernieuwde stadsgezichten. Maar: zijn ze mooi?

De Grote Groninger Gebouwenenquête houdt verband met de Dag van de Architectuur in Groningen. Die vindt dit jaar op 1 juni plaats. Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen maakte de kandidaten voor de prijs bekend. Ieder jaar zijn er twee winnaars: de winnaar van de vakjury en de winnaar van de publieksjury.

Wij pakken de enquête in dit artikel net iets anders aan, met het oog op de huidige ontwikkelingen in de stad Groningen. Wat is het mooiste vernieuwingsproject, en wat is de mooiste nieuwe woningbouw?

Wat is de mooiste nieuwe woning van Groningen?

De gemeente Groningen heeft tot 2030 een grote bouwopgave. Er moeten zo'n 20.000 woningen in voornamelijk het middensegment worden gebouwd om aan de vraag van (potentiële) inwoners te kunnen voldoen. Dan nog blijft er onder starters en jonge tweeverdieners een restvraag van zo'n 7000 woningen in Stad.

Nu de financiële crisis achter de rug lijkt, wordt er al volop gebouwd in Groningen. Hele wijken, zoals bijvoorbeeld de Europaparkwijk in de buurt van het Noordlease Stadion, worden uit de grond gestampt - en ook het gebied in de buurt van woningboulevard Hoendiep krijgt de komende jaren veel nieuwe woningen.

Maar: hoe mooi zijn de nieuwe woningbouwprojecten die reeds worden opgeleverd? Oordeel zelf over de woningprojecten die zijn genomineerd voor de Gebouwenenquête:



1) Singelwoningen in de Europaparkwijk

2) Meerhoven in Meerstad

3) Stadswerf in de Oosterparkwijk

4) Woningen aan de Oosterhamrikkade

5) Woningen in de Nieuw-Indische buurt

6) Upsilon, studentenhuisvesting in Paddepoel

7) Appartementencomplex Friesestraatweg (midden op de foto)

8) Jakobijn, naast het Student Hotel bij het Boterdiep

9) Jongerenhuisvesting aan de Oosterhamrikkade

10) Het Kopland aan de rand Korrewegwijk

Wat is de mooiste nieuwe woningbouw?



En de lelijkste?



Wat is de mooiste stadsvernieuwing?

Verder zijn er vijf vernieuwen aan prominente gebouwen en andere projecten genomineerd voor de Grote Groninger Gebouwenenquête. Onder de foto's vragen we opnieuw: wat is de mooiste vernieuwing, en wat de lelijkste?

11) Prins Claus Conservatorium in de Oosterpoortwijk

12) Uitbreiding Simon van Hasseltschool

13) Herinrichting met gele steentjes binnenstad

14) Cappuvino aan de Vismarkt

15) Verbouwing ABN Amro aan de Grote Markt

Stemmen

Wil je een officiële stem uitbrengen op de gebouwen? Dat kan via de site van Dag van de Architectuur Groningen, waar eveneens de foto's in dit artikel vandaan komen.

