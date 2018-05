Slagter: 'Wij deden wat we moesten doen, Rotterdam gaf het snel op'

Donar liet dinsdagavond geen spaan heel van Rotterdam. Het werd 51-107 voor de Groningers. Arvin Slagter had gezien dat Rotterdam al heel snel de handdoek in de ring gooide.

Goed begin

'Wij begonnen goed en speelden de hele wedstrijd op het niveau waarop we moesten spelen. Rotterdam gaf het snel op,' volgens Slagter. 'Nu heel veel zin in de titelstrijd tegen Leiden. Zij zullen erop gebrand zijn om ons te verslaan en wij net zo.'

Finale van 2011

In 2011 was de finale ook Donar tegen Leiden. Na zeven wedstrijden en 3 verlengingen was het verschil slechts één puntje en pakte Leiden de titel. Slagter was toen speler van Leiden.

Beker naar Groningen

'Dat komt nu een beetje boven ja. Het is voor mij een hele mooie herinnering. Hopelijk gaan we nu een ander resultaat neer zetten en de beker meenemen naar Groningen,' aldus Slagter.

Goede voorbereiding

Jason Dourisseau vond dat het wel een wedstrijd was geweest voor Donar. 'Wij wilden goed uit deze wedstrijd komen, hard spelen. Zo was het een goede voorbereiding voor de finale,' verklaart Dourisseau.

Nu Leiden

'Wij kijken uit naar de reeks tegen Leiden nu, we hebben de kans om de titel te pakken. Wij moeten goed spelen om te winnen. Ik denk dat wij dit kunnen doen,' besluit Dourisseau.

