Gemeente Ten Boer blijkt FC Groningen enclave

Een half uur voordat Omlandia aftrapt tegen FC Groningen ligt er bij het loket nog een flinke stapel toegangskaarten. Er is geen angst dat de tickets niet verkocht worden. Ten Boer is nog lang niet moe van FC Groningen. Ook niet na een tegenvallend seizoen.

'Veel mensen gaan eerst even eten, maar komen later nog wel.' vertelt de kaartverkoper van dienst.

Duizend man publiek

Een dikke duizend mensen omringen het veld om zeven uur. Onder hen veel, heel veel, seizoenkaarthouders van de 'Trots van het Noorden'. En de meesten komen uit de gemeente Ten Boer.

Meeste seizoenkaarthouders

'We hebben in de gemeente het grootste percentage seizoenkaarthouders van de provincie' zegt één van de huisfotgrafen van de club terwijl een plek in de buurt van het doel van Omlandia zoekt. Daar zullen de meeste goals gaan vallen, denkt niet alleen hij maar ook veel andere toeschouwers.

VIP-gebied

Dat geldt niet voor de spelers van de lagere elftallen. In een soort van VIP-gebied achter het doel van Kevin Begois moedigen ze de spelers van het eerste aan. Er wordt gejoeld als Omlandia in de aanval is. Helemaal als FC Groningen-speler Deyovaisio Zeefuik omspeelt wordt.

Spandoek

Het spandoek zegt voldoende: Ten Boer on Tour, Groningen till we die. Ze waren er twee jaar geleden bij tijdens de Europese duels in Braga en Liberec. En nu zien ze hun eigen FC in de achtertuin. Voor hun ogen mist spits en aanvoerder Jeroen Haan twee goede kansen.

Prima keeper

Aan de andere kant weert Omlandia-keeper Devon Harmsma zich kranig. Voor rust weet alleen Tom van Weert hem te passeren. Op zich niet bijzonder want de doelman hield al dertien keer de nul in de tweede klasse J.

Bijzonder goed

'We staan voor in een uitwedstrijd, we doen het bijzonder goed' roept algemeen directeur Hans Nijland met een knipoog als hij zijn plek op de tribune opzoekt voor de tweede helft.

Wissels

Trainer Ernest Faber heeft in zijn laatste wedstrijd als coach de pauze gebruikt om de helft van zijn elftal te wisselen. Het helpt. Want Hrustic en twee keer Bacuna bepalen de eindstand op 4-0.

Seizoenkaart

Spits Haan vraagt zich af wat de eindstand is. '4-0 toch?' En ja, hij had er best eentje kunnen maken. Ook hij heeft al jarenlang een seizoenkaart. Het verhaal van de fotograaf wordt opnieuw bevestigd.

Afscheid

Groningen sluit het seizoen dus af met een overwinning. Spelers nemen afscheid. Een aantal ventjes zingt Yoëll van Nieff toe. 'We willen op een waardige manier afscheid van hem nemen. We vinden het een goede speler.'

Handtekeningen

Van Nieff waardeert het ook en zet veel handtekeningen op ballen, shirts en lichaamsdelen. Met de aanvoerdersband om de linkerarm. 'Dat doet me goed, het is op deze manier een mooi afscheid.'

