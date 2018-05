'Verbod op bouwen van woningen met aardgas komt te snel'

Projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties voelen zich overvallen door het 'overhaaste' verbod op het bouwen van woningen met aardgas. Dat verbod gaat al op 1 juli in, een half jaar eerder dan de sector dacht.

Hun brancheorganisaties noemen die ingangsdatum in een brief aan het kabinet onverantwoord en 'niet getuigen van behoorlijk bestuur', schrijft de Volkskrant. De bouwers waarschuwen het kabinet voor grote vertragingen en kostenoverschrijdingen bij bouwplannen die nog in de ontwerpfase zijn.



Stroomversnelling

De zware aardbeving bij Zeerijp op 8 januari - met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter - heeft de zaak in een stroomversnelling gebracht. De landelijke politiek raakte daardoor doordrongen van de urgentie van de energietransitie.