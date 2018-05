Knoalster Julianapark kan er weer tachtig jaar tegenaan

De grindpaden in het Julianapark zijn in oude luister hersteld (Foto: Google Street View)

De grote vijver in het Julianapark in Stadskanaal ligt er deze morgen als een spiegel bij. Alleen een moedereend trekt wat rimpels in het water, met in het kielzog haar kuikens. De vogels kwetteren erop los, terwijl een flauw zonnetje door de bomen schijnt.

Het monumentale park - het middelpunt van de Knoalster Parkwijk - ziet eruit om door een ringetje te halen. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Precies tachtig jaar geleden aangelegd, was het plantsoen de laatste jaren behoorlijk dichtgegroeid.

Het moest nodig worden 'geknipt en geschoren', bevestigt Gerard van der Horst. Als projectleider was hij verantwoordelijk voor de opknapbeurt die het park heeft ondergaan.

Uitzicht en grindpaden hersteld

'Het mooie uitzicht van nu, had je drie jaar geleden niet. We hebben veel beplanting verwijderd en soms vervangen. Als laatste hebben we de grindpaden hersteld, zodat ze weer de uitstraling van vroeger hebben. Het Julianapark is weer echt een tuinpark geworden: met veel gazons, mooie uitzichten en slingerende paden', vertelt hij.

Volgende week vrijdag wordt het park officieel heropend. Wethouder Goziena Brongers onthult dan een informatiepaneel in het park én er wordt bovendien een app voor de smartphone gelanceerd.

Bomenroute

'Een onderwijzer uit de Parkwijk, meneer Stedema, heeft in het verleden een bomenroute langs veertig bomen in het park gemaakt. Daar is een boekje van gemaakt. Nu komt er ook een app waarin parkbezoekers achtergrondinformatie over de bomen kunnen vinden', vertelt Van der Horst, terwijl hij op zijn telefoon nummer 1, de Hollandse linde, opzoekt. 'Kijk, de latijnse naam is tilia Europaea of tilia vulgaris.'

Volgens de projectleider is het Julianapark na de renovatie klaar voor de toekomst: 'Het park kan in principe weer tachtig jaar verder. En als je het goed bijhoudt, en de beplanting regelmatig vervangt, eigenlijk oneindig.'

Lees ook:

- Muziekkoepel Julianapark Stadskanaal weer in gebruik

- Jonge gans bevrijd van vislijn