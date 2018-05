Rondje Groningen: Vlogger Kalvijn wordt papa - en is een megahit op YouTube

Een Rondje Groningen met bloggers, vloggers en YouTubers. En heb jij een Amazonepapegaai zien vliegen in Lewenborg?

1) Vlogger Kalvijn wordt papa

Die blijde boodschap brengt de vlogger uit Meedhuizen over in één van zijn nieuwste vlogs. Het is een grote hit op YouTube: binnen een week bekeken meer dan een miljoen mensen het lied. Maar... is hij niet wat jong? Jawel - en dus zet ie de boel maar even recht.

2) Challenge in Groningen

YouTuber OfficialTinav doet vlogverslag van haar reis naar Groningen. Natuurlijk inclusief kermis. En een challenge om minder dan vijftig euro uit te geven aan kleding.

3) FC Groningen = SC Heerenveen

Wij dachten dat FC Groningen een prima seizoensafsluiting had. Werkt er een grappenmaker bij het Dagblad?

4) Fietsen in 360 graden

DutchBikeBlogger fietst als zovele YouTube-fietsers door onze provincie in de zon. Hij doet het alleen met een 360 gradencamera, zodat je zelf kunt bepalen welke kant je op kijkt.

5) De Langeleegte: treurig en prachtig tegelijk

Journalist van Metro is ook liefhebber van mooie stadions en maakte dit voor zijn privécollectie.

6) 'Snel internet is niet alleen voor spelletjes'

Ja, eerlijk, deze video maakt reclame voor Snel Internet Groningen, maar het laat wel zien hoezeer inwoners van De Marne zaten te springen om een fatsoenlijk aantal megabits over de lijn. Het startschot is inmiddels gegeven.

7) Eens van een andere kant bekijken

Vaak is er strijd over: windmolens. Maar dit is toch wel een mooi plaatje.

8) Ja, zo kan ik het ook..

(Goedkope) supermarkthumor in Groningen.

9) Waar is Sammie?

De groengele amazonepapegaai Sammie ontsnapte eerder deze week in de Groningse wijk Lewenborg toen hij werd verplaatst naar zijn buitenverblijf. Tot op heden geen spoor van Sammie, die volgens zijn eigenaar niet lang overleeft in vrijheid.

10) Koeman kan het nog!

Haha, Wout Weghorst van AZ werd gepoort door bondscoach Ronald Koeman. Pijnlijk!



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Moi!