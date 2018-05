Broedende ooievaars jagen organisatie festival op kosten

Flinke Pink kost de organisatie dit jaar tienduizend euro meer dan de vorige editie. Dat komt omdat broedende ooievaars ervoor zorgden dat het festival verhuist van Podium Nienoord naar het evenemententerrein in Leek.

Ondanks de extra kosten ziet organisator Sikko Cazemier ook voordelen. 'Toen we niet op Nienoord terecht konden, had ik wel even een paar dagen om om te schakelen. Maar nu ben ik helemaal blij.'

Want het is qua logistiek allemaal een stuk eenvoudiger op de nieuwe plek, zegt Cazemier. 'We liggen met de opbouw een halve dag voor.'

Groter podium

De extra kosten zitten onder meer in de opbouw van een groter podium dan gebruikelijk voor Flinke Pink.

'We moeten wel goed uitpakken op de nieuwe locatie. En we kleden het terrein meer aan, met mooie doeken en verlichting. Meer zitjes, meer horecatentjes, mooi meubilair. Ik heb er wel een goed gevoel over, dus we gaan los.'

Waar is Flinke Pink volgend jaar?

De meest gestelde vraag aan Cazemier de laatste dagen: keert Flinke Pink volgend jaar terug naar Podium Nienoord, of blijft het op het evenemententerrein?

'Ik kan er nog geen uitsluitsel over geven, Podium Nienoord blijft natuurlijk een mooie, unieke locatie. Maar ik zie hier gestaag ook wel meer voordelen. Pas na afloop weet ik het, maar dan moeten we ook nog in overleg met allerlei partijen.'

Vrijdagavond om acht uur begint het festival, dat tot en met Tweede Pinksterdag duurt.

