Internetten en televisie kijken worden duurder

Internet, televisie en bellen worden duurder. Vrijwel alle aanbieders van deze diensten voeren in juli een prijsverhoging door, meldt vergelijkingssite Pricewise.

Bij Ziggo, samen met KPN de grootste provider in Nederland, gaat het om een gemiddelde verhoging van 1,65 euro per maand. De telecomaanbieder zegt zelf dat die hogere tarieven nodig zijn voor verdere investeringen in zijn netwerk, om het flink toegenomen dataverbruik het hoofd te kunnen bieden.

KPN gaat voor pakketten voor internet, tv en bellen 2,50 tot 3,50 euro per maand meer vragen, eveneens voor extra investeringen. De internetsnelheid gaat bij deze provider ook omhoog. T-Mobile houdt als enige de prijzen gelijk, aldus Pricewise.

Kosteloos opzeggen

Bij prijsstijgingen die hoger zijn dan de inflatie, hebben klanten het recht hun contract kosteloos op te zeggen. Volgens Pricewise is dat het geval bij KPN, Ziggo en XS4ALL.

Ook vorig jaar gestegen

De tarieven gingen vorig jaar ook omhoog. De verwachting is dat die stijgende lijn de komende jaren ook nog doorzet, gezien de verdere investeringen van providers in sneller internet, netwerken en de beveiliging daarvan.

