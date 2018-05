Vrouw die bedrijfsleider in kruis stompt, krijgt waarschuwing

Een 44-jarige vrouw uit Appingedam is vrijgesproken van poging tot diefstal met geweld.

De vrouw deed op 24 december vorig jaar boodschappen bij een Jumbo-supermarkt in Delfzijl. Daarbij stopte ze hondenvoer en drank in haar tas. Dat werd gezien door medewerkers van de supermarkt, die de bedrijfsleider waarschuwden.

Vol in het kruis

Die wilde de vrouw meenemen naar een kantoortje en nam haar daarbij bij de schouder. De vrouw wilde zich los worstelen, maar dat mislukte. Ze raakte de man vol in zijn kruis.

'Hij greep mij te stevig vast, maar het had niet mogen gebeuren. Ik had gewoon een wagentje moeten pakken', zei de vrouw tegen de rechter.

'Per ongeluk'

De stomp in het kruis van de supermarktmanager was een reactie, 'maar nooit de bedoeling'. De vrouw had fel gereageerd omdat ze de goederen niet wilde stelen. De stomp kreeg de man 'per ongeluk', omdat hij de vrouw bij haar borsten omklemde, verklaarde de Appingedamse.

Ze kreeg van de rechter een waarschuwing.