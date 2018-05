Wie herkent deze kluisdieven?

De politie heeft beelden vrijgegeven van een inbraak bij een woning naast een bouwbedrijf aan de Openderweg in Opende. Op de beelden is te zien hoe twee gemaskerde personen een kluis stelen.

De diefstal dateert al van zondag 4 maart 2018. Op de bewakingsbeelden lopen twee personen om 19:55 uur in de richting van de woning. Een klein half uur later lopen ze het terrein weer af met de kluis in hun handen.

Wie herkent deze personen?

De politie tast nog in het duister over de identiteit van de daders. Het verspreiden van de beelden moet tot concrete tips leiden, die onder andere kunnen worden doorgegeven aan Team Criminele Inlichtingen (079 - 3458 999).

'De gezichten van de daders zijn niet te zien maar wel hun signalement en manier van lopen. Dit is voor de politie aanleiding om aandacht te vragen voor deze inbraak en het beeldmateriaal te publiceren.'

Bekijk de beelden hieronder:



