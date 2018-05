Studenten en werkgevers ontmoeten elkaar op Job Festival: 'Reuze interessant'

'Als het een match is, dan kan je bij ons aan de slag.' Gerben Kuipers van iWink is een van de ondernemers die bij het Job Festival in Groningen studenten ICT aan de Hanzehogeschool probeert te strikken voor een baan bij zijn bedrijf.

Rond het middaguur stonden de studenten in de rij, voor de ingang van het EnTranCe-gebouw op Zernike in de stad. Op Job Festival hebben ze de kans zich aan ondernemers te presenteren - of in ieder geval de mogelijkheid zich te oriënteren op een baan.

Het is de vijfde editie van Job Festival. Zo'n vijftig bedrijven presenteren zich er. Volgens de organisatie is het de grootste editie tot nu toe en liggen de banen voor studenten voor het oprapen.

'Reuze interessant'

'Op zo'n dag als dit is het voor ons reuze interessant om mensen te spreken, die op zoek zijn naar een plek. Om te kijken of zij ons iets kunnen bieden qua verrijking en wij hen qua ontwikkeling', zegt Kuipers. Hij zoekt namens zijn bedrijf vooral naar ontwikkelaars en ontwerpers.

Stagelopers

Dick Wierenga van Spindle zoekt ook naar ontwikkelaars tijdens Job Festival. Maar hoe kerken je een goede kandidaat? 'Je gaat gewoon met ze in gesprek. In eerste instantie zoeken we leuke stagelopers en wie weet komt daar nog wat meer uit voort.'

Behalve stands waar bedrijven zich presenteren, zijn er ook workshops en er is een mogelijkheid om portretfoto's te schieten voor LinkedIN. Nieuw dit jaar is Startup Island, waarop ook kleinere ondernemers nieuw talent de hand kunnen schudden.

