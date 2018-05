Boerenschuren onder architectuur gebouwd: 'Het gaat er niet om wat het kost'

Erg mooi zijn ze vaak niet, nieuwe boerenschuren die op het Groninger land verrijzen. Het zijn meestal grote staalconstructies, hoog genoeg om met trekkers in rond te rijden of vrachtwagens onder dak te kunnen beladen.

Dat het ook anders kan, bewijzen vijf agrariërs in onze provincie. Zij hebben onder architectuur nieuwe boerenschuren laten bouwen, of zijn hier nog mee bezig.

Subsidie provincie

Het initiatief daarvoor is genomen door de vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Groningen Wierde en Dijk.

De vereniging hoopt te stimuleren dat boeren met bouwplannen meer rekening houden met het landschap. De provincie subsidieert het initiatief.

Eerste drie schuren

De eerste drie boerenschuren zijn inmiddels klaar. Eén ervan is gebouwd door Remt Meijer uit Kloosterburen.

Ook hij bezit een boerderij met zo'n grote opslagschuur, erkent hij. 'Maar op deze locatie hadden we alleen een schuur nodig waar wat pootgoed en zaaizaad kan worden opgeslagen. Dus hier hebben we een woning met kleine schuur laten bouwen. Beide gebouwen zijn gelijkwaardig aan elkaar, qua hoogte en qua uitstraling - met red-cedarhout en eternietplaten als bekleding.'

Gerieflijk

Het mag er dan mooi uitzien, of het uitkan is maar de vraag. 'We zeggen gekscherend wel dat we het nog zeker 25 jaar moeten volhouden, anders kan het niet uit. Dan ben ik 95', lacht Meijer.

'Maar het gaat niet om wat het kost, maar wat het ons waard is. En wat er staat, is het mij wel waard. Deze boerderij is levensloopbestendig gebouwd. Wij kunnen hier gerieflijk oud worden.'