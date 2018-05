Zaterdagmarkt verdwijnt van Grote Markt, wijkt uit naar Vismarkt (update)

De gemeente Groningen wil van de Grote Markt een evenemententerrein maken. De zaterdagmarkt op de Grote Markt zal daarom grote delen van het jaar moeten uitwijken naar de Vismarkt.

Op den duur verdwijnt de zaterdagmarkt zelfs helemaal van de Grote Markt.

Wethouder Joost van Keulen is de afgelopen maanden in overleg geweest met marktkooplui om de verplaatsing te bespreken. 'Op termijn gaat de zaterdagmarkt van de Grote Markt verdwijnen. Wanneer weten we nog niet, het is een meerjarenplan', zegt de stadsbestuurder.

Naar de Vismarkt

De verplaatsing naar de Vismarkt heeft te maken met de verwachte toename van evenementen op de Grote Markt. Vooral in het zomerseizoen en rond de feestdagen zal dit het geval zijn. De Vismarkt zal het voornaamste plein worden en blijven waar de warenmarkt plaatsvindt.

De non-food kraampjes van de Grote Markt, zoals kledingkramen, zullen uitwijken naar de Vismarkt. Eetkraampjes die nu op de Grote Markt staan, kunnen terecht op de ruimte tussen de Grote Markt en Vismarkt in.

Rijbanen Vismarkt afgesloten

Om ruimte te maken op de Vismarkt, kunnen één of beide van de rijbanen worden afgesloten. Zo moet er rust en ruimte voor voetgangers op de markt komen. De gemeente onderzocht die mogelijkheid al voor de Meikermis van vorig jaar. Wel, tekent de gemeente aan, zijn daar nog aanvullende maatregelen voor nodig.

Voeten in de aarde

'De ruimte in de binnenstad is beperkt en er komen vele belangen samen', zegt wethouder Joost van Keulen over de voorgestelde veranderingen. 'Samen met de mensen van de warenmarkt hebben we gewerkt aan een advies over de toekomst van de markt. Dat heeft wel heel wat voeten in aarde gehad.'

