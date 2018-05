Duizend handtekeningen ingezameld tegen sluiting azc Musselkanaal

Zo'n duizend inwoners van Musselkanaal hebben hun handtekening gezet tegen de voorgenomen sluiting van het plaatselijke asielzoekerscentrum.

Vakbond FNV heeft de handtekeningen woensdagochtend aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat gebeurde in woonzorgcentrum Beukenhof in Musselkanaal.

Instroom verminderd

Het azc in Musselkanaal gaat komend najaar na ruim twintig jaar dicht. De sluiting is onderdeel van een reorganisatie bij het COA, die nodig is omdat de instroom van vluchtelingen de laatste tijd fors is verminderd.

Volgens vakbondsbestuurder Daniëlle Wiek leidt die sluiting niet alleen tot banenverlies: 'De vluchtelingen nemen deel aan verenigingen, helpen in het woonzorgcentrum, gaan hier naar school en naar de kerk. Als er straks 400 mensen minder in deze gemeenschap leven, loopt de leefbaarheid in Musselkanaal een zware deuk op.'

Onvoldoende spreiding

De FNV zegt wel begrip te hebben voor het besluit om het aantal opvangplekken te verminderen nu de instroom van asielzoekers is opgedroogd.

'Maar het COA heeft als beleid dat er landelijke spreiding moet plaatsvinden. Groningen houdt straks maar 430 opvangplaatsen over. In Drenthe zijn dat er 3000, in Friesland 2000', stelt vakbondsbestuurder Wiek.

Warm onthaal

COA-bestuurder Janet Helder nam de handtekeningen in ontvangst, maar zegt dat het COA niet terug zal komen op zijn besluit. 'Wij hebben dit besluit genomen op basis van heel duidelijke criteria. Musselkanaal moet op grond daarvan dicht.'

Wel is ze blij met het warme onthaal van asielzoekers in het dorp: 'Want behalve asielzoekers zijn er ook hoop statushouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen) in Nederland. Als hier zo'n warme omgeving is voor nieuwe Nederlanders, maak ik me geen zorgen over hoe het dan gaat als je hier komt te wonen. Ik hoop dat Musselkanaal zich hier op gaat richten.'

