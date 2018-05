Jehovah's Getuigen willen toch niét praten met stichting slachtoffers misbruik

Het landelijk bestuur van de Jehovah's Getuigen weigert te praten met stichting Reclaimed Voices over de aanpak van seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap.

Reclaimed Voices is opgericht door ex-Jehovah's Getuigen met als doel seksueel misbruik binnen deze kerkgemeenschap aan de kaak te stellen. Eén van de oprichters is Frank Huiting uit Groningen.

'Onder voorwaarden'

Huiting werd in zijn jeugd zelf slachtoffer van seksueel misbruik. Vorig jaar vertelde hij voor het eerst openlijk hierover aan RTV Noord. Naar aanleiding van dit interview liet het landelijk bestuur van de Jehovah's Getuigen weten 'onder voorwaarden' in gesprek te willen gaan met Reclaimed Voices.

'Ervaren ouderlingen'

Omdat een concrete uitnodiging voor een gesprek uitbleef, eiste Reclaimed Voices vorige maand in een open brief alsnog een reactie van de kerkgemeenschap. Die kwam er deze week via een brief:

'Wij hebben uw brief van 19 april 2018 in goede orde ontvangen. Wij zullen over de inhoud ervan niet met uw stichting in dialoog gaan. Individuele slachtoffers van kindermisbruik kunnen zich echter vrij voelen om rechtstreeks contact met ons op te nemen als zij met ervaren ouderlingen willen praten. Zij zullen graag luisteren naar de zorgen van de slachtoffers en pastorale zorg verlenen.'

Weinig inlevingsvermogen

Deze reactie wijst er volgens Huiting op dat 'Jehovah's Getuigen nog steeds niet inzien dat er sprake lijkt te zijn van een structureel probleem'.

Huiting: 'Het voorstel aan individuele slachtoffers van misbruik om met ervaren ouderlingen te spreken getuigt in onze optiek van weinig inlevingsvermogen voor de slachtoffers die aangeven zich benadeeld te voelen door deze organisatie waarvan deze oudelingen vertegenwoordigers zijn'.

Het lijkt wel of ze intern een grote brand hebben, maar aangeven dat er niks aan de hand is Frank Huiting - Reclaimed Voices

Grote brand

'Ze zien niet in hoe ernstig het probleem bij hun is als het gaat om seksueel kindermisbruik. Het lijkt wel of ze intern een grote brand hebben, maar met de rug ernaartoe staan en aangeven dat er niks aan de hand is.'

Bijna driehonderd meldingen

Reclaimed Voices zegt inmiddels bijna driehonderd meldingen te hebben gekregen van seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen in Nederland. De stichting hoopt op ingrijpen van de overheid, nu het kerkbestuur zelf niet thuis geeft.

Huiting: 'Wij blijven in gesprek met het ministerie van Justitie en zullen blijven aandringen op een onafhankelijk onderzoek.'

Reactie Jehovah's Getuigen

Gevraagd om een reactie laat landelijk bestuur van Jehovah's Getuigen in Emmen het volgende weten:

'We hebben de Stichting Reclaimed Voices laten weten dat wij in haar geen gesprekspartner zien, omdat wij de voorkeur geven aan een rechtstreeks contact met individuele slachtoffers van kindermisbruik. Zij kunnen zich vrij voelen om rechtstreeks contact met ons op te nemen als zij met ervaren ouderlingen willen praten. Zij zullen graag luisteren naar de zorgen van de slachtoffers en hen pastorale zorg verlenen.'

