Laatste koeien naar buiten (met dronebeelden)

Hij is één van de laatste boeren die zijn koeien naar buiten doet. Boer Gerrit Twilhaar uit Bedum heeft woensdagochtend zijn staldeuren geopend om zijn melkkoeien de frisse lucht in te sturen.

De melkveehouder heeft 95 koeien die dolgelukkig zijn dat ze naar buiten mogen.

Leerlingen uitgenodigd

Cbs de Regenboog uit Bedum is door de boer uitgenodigd om te komen kijken. De leerlingen van groepen 1, 2 en 3 staan met verbazing te kijken hoe de koeien de wei in dansen.

Twilhaar vindt het 'mooi' om de blije kinderen te zien en om ze iets te leren over zijn vak. 'Mijn vrouw Jolanda houdt altijd even een praatje en vertelt iets over het bedrijf.'

Waarom zo laat naar buiten?

'Het weer is nu constanter en dat is prettiger voor de beesten. Ook was het gras nog te lang en dat heb ik vorige week kunnen maaien en inkuilen', zegt Twilhaar. 'Want met hoog gras kunnen de koeien weinig.'

In oktober gaan de koeien weer op stal.

