Hoe lastig is de Ramadan als je de hele dag zoetigheid bereidt voor anderen?

'Het lastigst is dat ik altijd even moet proeven. Mijn olijven en kruiden bijvoorbeeld en dat gaat automatisch. En dan heb ik per ongeluk alweer iets in mijn mond gestopt.'

Voor M'hamed Kemmoun, eigenaar van supermarkt Le Souk en restaurant Mechoui aan de Folkingestraat in de stad, is de Ramadan extra lastig. Niet eten en drinken tussen zonsopgang en zonsondergang is al een uitdaging op zich, maar als je dan ook nog de hele dag voedsel staat te bereiden voor anderen, is het helemaal zwaar.

Niet expres

'Het moeilijkst is werken in de winkel met al die zoetigheid', verklapt Kemmoun. Juist vanwege de Ramadan en het naderende Suikerfeest bereidt hij veel traditionele zoetigheid. 'Dat proeven gaat spontaan en dan is het al te laat. Vooral de eerste dagen heb ik daar last van. Maar ik doe het niet expres, dus ik hoop dat het me wordt vergeven', lacht Kemmoun.

Te vroeg

Die 'proefmomentjes' heeft Kemmoun inmiddels wel ingehaald, want hij was een dag te vroeg begonnen met vasten. 'Ik kwam vanmorgen in de winkel en zag iedereen met een kopje koffie. Ik was gewoon aan het vasten, maar ze zeiden dat het pas donderdag begint. Toen heb ik wel mijn kopje koffie gepakt', knipoogt Kemmoun.

Over het begin van de Ramadan verschillen de meningen. De vastenmaand begint niet overal op hetzelfde moment; dat heeft te maken met de stand van de maan.

