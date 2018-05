Leefbaar-raadslid buiten vertrouwenscommissie burgemeester gehouden

Leefbaar-fractievoorzitter Nette Kruzenga is, als enige fractievoorzitter, buiten de vertrouwenscommissie gehouden die gaat over de benoeming van de burgemeester van Midden-Groningen.

Dat bevestigt Thea van der Veen (PvdA), de voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Onderzoek

Volgens Van der Veen moet Kruzenga nog antwoord geven op vragen die haar gesteld zijn inzake een onderzoek dat naar haar loopt.

'Zij heeft de antwoorden op die vragen op de lange baan geschoven', zegt Van der Veen. 'Ze had best in die vertrouwenscommissie kunnen zitten, als ze antwoord had gegeven op de vragen die haar gesteld zijn.' Burgemeester Munniksma geeft aan dat Kruzenga 'zelf wel weet' waarom ze buiten de vertrouwenscommissie is gehouden.

Raadslid handelt in strijd met gemeentewet

Het onderzoek waarover Kruzenga nog vragen moet beantwoorden loopt omdat ze mogelijk handelt in strijd met de gemeentewet. Die wet zegt onder andere dat 'een lid van de raad niet als advocaat of adviseur werkzaam mag zijn (...) ten behoeve van een wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur'.

Conflict

Dat doet Kruzenga wel. Ze is namelijk, als aanwonende, in conflict met de gemeente over het zonnepark bij Sappemeer. Op dit moment buigt de Raad van State zich over de vraag of dat park er mag komen.

De gemeente wil dat het park van 117 hectare er komt; Kruzenga wil dat niet, en procedeert daarom tegen de gemeente waarvan ze zelf raadslid is. Volgens de gemeentewet mag dat niet.

Boycot

De partij Leefbaar Midden Groningen boycot woensdagavond de benoeming van de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen, en is niet bij de speciaal daarvoor gehouden vergadering. Fractievoorzitter Kruzenga doet dat 'uit protest tegen de gang van zaken rondom de benoeming van de nieuwe burgemeester'.

Nieuwe burgemeester

Met het ontstaan van de gemeente Midden-Groningen op 1 januari 2018 moest de gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Tot nu toe nam Rein Munniksma, die hiervoor burgemeester van Menterwolde en Slochteren was, de functie waar. Wie de nieuwe burgemeester is wordt woensdagavond bekend: wanneer hij of zij begint is nog onduidelijk.

Lees ook:

- Woensdag weten we wie de burgemeester van Midden-Groningen wordt

- Zestien sollicitanten willen burgemeester van Midden-Groningen worden

- Wie wordt burgemeester van Midden-Groningen? 'We zoeken een verbinder en een mensenmens'