Vermiste teckel Luna blijkt vermoord Teckel Luna (Foto: RTV Noord)

Teckel Luna uit Biessum die sinds een paar weken werd vermist, is dood teruggevonden. Het diertje zat in een rugzak die was verzwaard met stenen.

De ruwharige teckel was weggelopen van het volkstuinencomplex in Biessum bij Delfzijl. De politie plaatste op 2 mei een oproep op Facebook en vroeg mensen naar het hondje uit te kijken. Getuigen gezocht Dinsdag werd het diertje gevonden aan de Handelskade in Delfzijl. De eigenaar van Luna is inmiddels op de hoogte gebracht van de lugubere vondst. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over deze zaak. De oproep van de politie op 2 mei: