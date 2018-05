Tuinbank door de ruit van ex levert man taakstraf op

Voor vernieling en bedreiging moet een 47-jarige man uit De Wilp van de politierechter een taakstraf van 100 uur uitvoeren. Behalve de taakstraf kreeg de man ook een maand cel opgelegd, maar deze straf is geheel voorwaardelijk.

De man ging op 27 januari naar de woning van zijn ex in De Wilp om verhaal te halen over de omgangsregeling met hun zoon. Toen hem de toegang tot de woning werd ontzegd, ontstak de Wilper in blinde woede en bedreigde hij zijn ex. Hij greep daarop een tuinbank en gooide deze door het raam van de woning.

Uit doodsangst verstopt op de wc

De vrouw verstopte zich uit doodsangst in het toilet. Buren, die glasgerinkel hadden gehoord, belden de politie. In de woning was het een ravage. Een tafel was vernield en er lagen glassplinters door de kamer. Volgens getuigen maakte de man ook na het gooien van de bank een agressieve indruk.

'De omgang met zijn zoon wordt mijn cliënt schier onmogelijk gemaakt. Hij ontplofte!', zei de advocaat van de Wilper. Maar voor de rechter was het klip en klaar dat de man zijn boekje ver te buiten was gegaan. De man moet zich naast de straf houden aan een meldplicht en meewerken aan een gedragscursus.

Eerder schuldig aan huiselijk geweld

Het is niet de eerste keer dat de man voor het hekje staat. Hij is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld. Zes weken cel lagen nog op de man te wachten. De rechter besloot deze straf om te zetten in een langere proeftijd.

De Wilper moet zijn ex-vrouw bovendien 800 euro schadevergoeding betalen.