Stad is leegstand in A-Kwartier zat, gaat boetes uitdelen

De Hoekstraat in Groningen (Foto: Flickr/RMalouf (Creative Commons))

Pandeigenaren in het A-Kwartier die hun pand nog leeg hebben staan, moeten snel een alternatief gaan verzinnen. Het stadsbestuur eist dat ze een invulling aan het pand gaan geven. Als het leeg blijft staan kunnen ze een boete verwachten.

De gemeente gaat gebruik maken van een leegstandsverordening om druk uit te oefenen. Zo'n drukmiddel heeft de gemeente nog niet eerder ingezet.

Prostitutiebuurt

Het A-Kwartier is de vroegere prostitutiebuurt. Sinds enkele jaren zijn de rode lampen gedoofd en heeft heeft het gebied een transformatie ondergaan. Maar nog niet alle pandeigenaren blijken mee te gaan in die veranderingen. Daarom dwingt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) ze nu om dat te doen.

Nadat de rode lampen zijn uitgegaan, is er niks aan het pand veranderd Roeland van der Schaaf - wethouder

'Na jarenlange collectieve overlast hebben we een aantal jaren geleden besloten dat we het gebied vooruit willen brengen', zegt de wethouder. 'We vinden dat pandeigenaren zich daarvoor ook moeten inspannen.'

Volgens Van der Schaaf zet het merendeel van de buurtbewoners en pandeigenaren zich ook in om de buurt op te knappen, maar blijven sommigen nog altijd achter. 'Nadat de lampen zijn uitgegaan is er niks aan het pand veranderd. Dat kan gewoon niet.'

'Geen wondermiddel'

De PvdA'er benadrukt dat de verordening geen wondermiddel is, maar, dat het wel een stok achter de deur kan zijn om de leegstand te vervangen.

