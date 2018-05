Warfhuizer moordzaak wordt in juli behandeld

De 33-jarige Rutger van B. uit Warfhuizen, die verdacht wordt van het doden van zijn vriendin in februari in Warfhuizen, kan op 16 juli zijn strafzaak tegemoet zien. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Groningen.

De omgebrachte Anja Hoek, de 46-jarige vriendin van de man, blijkt op 9 februari om het leven te zijn gebracht. Pas twee dagen later, op zondag 11 februari, werd ze levenloos aangetroffen in hun woning aan de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen.

Messteken in hoofd en hals

De man werd die zondag in de woning aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn vriendin. De man heeft volgens het OM de vrouw tegen de grond gewerkt, geschopt en met meerdere messteken in hoofd- en halsstreek om het leven gebracht.

De verdachte was woensdag niet op de zitting aanwezig, evenals zijn advocaat. De Warfhuizer, die in voorarrest zit, was bekend bij de politie. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man zijn vriendin met voorbedachten rade om het leven gebracht.

Onderzoek afgerond

Het onderzoek naar de man, ook psychologisch en psychiatrisch, is afgerond. Het dossier is daarmee gereed voor de strafzaak in juli.

