Hoe haal je een kinderarts naar Zuidoost-Groningen?

De Treant Zorggroep zegt moeite te hebben met het binnenhalen van kinderartsen, waardoor de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en in het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen moeten sluiten. Wat kunnen de regio en Treant zelf doen tegen dit probleem?

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde constateert geen gebrek aan kinderartsen, maar ziet wel dat ze niet naar Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe willen.

'Maar in vele delen van ons land, zeg maar de periferie, is het heel erg lastig om kinderartsen te krijgen', zegt voorzitter Karoly Illy van de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde tegen RTV Drenthe.

'Er moet een groter plan komen'

Paul 't Lam heeft er wel een idee bij wat de regio en Treant Zorggroep zelf kunnen doen. Hij is als brand manager actief in Zuid-Limburg en stond mede aan de basis van de campagne 'Zuid-Limburg, je zal er maar wonen' die in 2008 landelijk is uitgerold en het gebied een economisch impuls gaf.

'Vooropgesteld, alleen een campagne op tv doet niks', zegt 't Lam. 'Er moet een groter plan zijn. In Zuid-Limburg zijn de achttien gemeenten daar innig gaan samenwerken. Ze hebben gemiddeld ruim zes euro per inwoner in hun gemeente per jaar ingelegd, waardoor er een pot geld beschikbaar was.'

'De provincie Limburg, net als in Groningen een belangrijk orgaan, heeft daar geld bij gedaan en daar is een plan van gemaakt. Als je dat tien jaar doet, kun je flink investeren in de regio.'

Investeren in bedrijven

Volgens 't Lam is met dat geld geïnvesteerd in bedrijven om een ombouw te realiseren.

'Als je dat tien jaar doet, kun je veel bereiken. De gedachte hier was: laten we DSM helpen om de research afdeling om te bouwen tot een open campus. Dankzij die samenwerking is de VDL Groep ingestapt in de BMW-fabriek, waar het nu Mini's maakt. In Borne zijn ze van 1500 naar 6500 banen gegaan. En de regio heeft gezegd: we willen dat er zo veel mogelijk Limburgers aan de slag gaan.'

Het beeld van Oost-Groningen werkt niet mee Paul 't Lam

't Lam wil ermee zeggen: alleen met een breder plan, gecombineerd met een stevige campagne, zijn high potentials op de arbeidsmarkt bereid om te verhuizen naar de periferie.

'Een kinderarts heeft vaak een partner die ook een baan op hoog niveau heeft. Het beeld van Oost-Groningen werkt niet mee, maar beiden moeten het idee hebben dat ze daar een baan kunnen vinden.'

'Wees aantrekkelijk als werkgever'

Dat benadrukt ook Ron Broere. Hij is eigenaar van Spijtenburg Artsen, een werving- en selectiebureau voor zorginstellingen en ziekenhuizen, die artsen en ander medisch personeel werft voor opdrachtgevers. Volgens hem kan Treant meer doen om de kinderartsen binnen te halen.

'Wees aantrekkelijk als werkgever voor je beroepsgroep', adviseert hij. 'Praat met je artsen. Dokters kennen ook weer andere dokters. Kijk in hun netwerk, bouw dat uit. Denk erover: 'Kunnen we daar iets mee?' Zorg dat ze bij je organisatie willen horen, dat je aantoonbaar iets voor hen doet. Niet alleen in geld, artsen verdienen over het algemeen goed. Maar help ze bijvoorbeeld met het zoeken naar geschikte huisvesting.'

'Benadruk de kwaliteit van leven'

Dat laatste benadrukt 't Lam. 'In Amsterdam betaal je voor 55 vierkante meter zo meer dan vier ton. Bij jullie in de regio heb je daar een heel groot huis voor. Laat dat zien, benadruk de kwaliteit van leven in het gebied.'

'Maak ruimte voor vrouwen'

Volgens Broere kan een zorgorganisatie met de grootte van Treant haar nek uitsteken om artsen binnen te halen, en daarbij ook verder te kijken.

'Een hoogopgeleid persoon heeft meestal een relatie met een ander hoogopgeleid persoon. Doe op dat gebied wat voor je partner, zorg dat je die helpt een baan te vinden op zijn of haar niveau. Er moet voor hun ook een aantrekkelijk pakket zijn. En maak ruimte voor vrouwen. Meer dan tachtig procent van de studenten die nu van de studie Geneeskunde afkomt, is vrouw. Denk daaraan. Bijvoorbeeld in de kinderopvang in de organisatie. Maak die gratis.'

Imagoverandering

't Lam benadrukt dat een concreet plan in het gebied, in samenspraak met een herkenbare zorgorganisatie, tot een imagoverandering kan leiden.

'Je moet het beeld omvormen. Dat begint met een plan, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Limburg. En daarna met een campagne. De slogan 'Er gaat niets boven Groningen' kent iedereen. Maak er, ook in dit geval, gebruik van.'

