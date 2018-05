'Het breezer-tijdperk is voorbij, jongeren drinken nu in met wodka en whisky'

Hij werd begin dit jaar door overmatig drankgebruik voor de dood weggehaald. Deze 13-jarige jongen speelt nu de centrale rol in een schokkend voorlichtingsfilmpje voor leeftijdsgenoten in Stadskanaal. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Wodka en whisky

Het voorlichtingsfilmpje is een initiatief van de gemeente Stadskanaal, de politie en discotheek FOX. In die uitgaansgelegenheid werd de jongen onwel, al vijf minuten na binnenkomst. Volgens Silde Marise van Rijs van de gemeente Stadskanaal is het 'breezer-tijdperk' echt voorbij. Jongeren gebruiken voor het 'indrinken' nu flessen wodka en whisky.

Rob Otten van Verslavingszorg Noord-Nederland vraagt zich af of zo'n schokkend voorlichtingsfilmpje wel effect heeft.

2) Is Emmen er klaar voor?

Komend weekend weten we of de Groningse trainer Dick Lukkien met zijn FC Emmen historie schrijft. De voetbalclub kan voor het eerst in de geschiedenis promoveren naar de eredivisie. Daarvoor moeten ze het Sparta van Dick Advocaat nog wel even verslaan. Maar is de omgeving van Emmen eigenlijk wel klaar voor de Eredivisie?

3) Teckel Luna

Teckel Luna uit Biessum is in het water gedumpt; in een rugzak die was verzwaard met stenen. Onze verslaggever Beppie is bij de eigenaar van Luna. Hij vertelt wat Luna betekende voor zijn gehandicapte vrouw.

4) Het begin van het einde?

De sluiting van de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal houdt de gemoederen nog flink bezig. Verslaggever Tristan Braakman peilde de reacties. Sommige huisartsen vrezen dat dit het begin van het einde van het ziekenhuis is.

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.