Hond overleeft woningbrand niet

Bij een woningbrand aan de Talmastraat in Hoogezand is woensdagmiddag een hond overleden. Dat bevestigt Matthijs Noordhoff, woordvoerder van de brandweer.

Volgens omstanders kwam er behoorlijk wat rook vrij door de brand. 'De brand is ontstaan in de bijkeuken van de woning, waar ook het hondje zich bevond', vertelt Noordhoff.

'Sneu'

Uiteindelijk wist de brandweer de brand onder controle te krijgen, maar dat maakte de viervoeter niet meer mee. 'Ik weet nog niet wat voor hondenras het precies betrof, maar het was in ieder geval een kleine hond. Ontzettend sneu dat het beestje de brand niet heeft overleefd', stelt de woordvoerder.

Het is nog onduidelijk hoe de brand in de bijkeuken precies is ontstaan.