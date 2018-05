Deel dit artikel:











Situatie 15-jarige jongen nog altijd kritiek na val in mestput Hulpdiensten komen ter plaatse in Oldehove nadat vader en zoon in de mestput waren gevallen. (Foto: De Vries Media)

De situatie van de 15-jarige jongen die zaterdagochtend in een mestput is gevallen is nog altijd kritiek. Dat hebben zijn klasgenoten te horen gekregen. De jongen is leerling aan het Terra in Winsum.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Hij was aan het werk bij een boerenbedrijf in Oldehove. Zijn vader heeft hem waarschijnlijk nog uit de put proberen te redden, maar viel er zelf ook in. In een gierput kunnen bedwelmende gassen vrijkomen. Uiteindelijk zijn de twee door de brandweer bevrijd en daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Examen De tiener zou dit jaar examen doen. Deze examens zijn maandag gestart. Zondagavond heeft de school, in samenwerking met de familie van de jongen, de leerlingen geïnformeerd. Een woordvoerder van de school laat weten dat leerlingen die aangeslagen zijn, de mogelijkheid is aangeboden om de examens op een ander moment te doen. Dat is in overleg met de Inspectie van het onderwijs besloten. Terra Winsum laat weten mee te leven met de familie en de klasgenoten van de jongen. Hoe het de vader van de jongen vergaat, is onbekend. Lees ook: - Vader en zoon in kritieke toestand na val in mestput op boerderij