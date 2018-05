Deel dit artikel:











Tientallen miljoenen aan subsidies voor aardbevingsgebied niet uitgekeerd (Foto: Flickr / Maarten Breet (creative commons) / Jos Schuurman (FPS))

Er is vorig jaar ruim dertig miljoen euro aan subsidie voor verduurzaming in het aardbevingsgebied op de plank blijven liggen. Dat is de helft van de zestig miljoen euro die hiervoor beschikbaar was.

Geschreven door Goos de Boer

Onderzoeksverslaggever

Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie van Economische Zaken. Het grootste bedrag dat is overgebleven was bestemd voor de waardevermeerderingsregeling: ruim zestien miljoen euro. Dat is een energiesubsidie voor mensen met meer dan duizend euro schade. Zonnepanelen Voor hen ligt een bedrag van vierduizend euro klaar. Dat wordt met name in zonnepanelen, isolatie en energiezuinige ketels gestoken. Volgens het ministerie ligt de oorzaak dat deze miljoenen zijn blijven liggen, in het lang uitblijven van een nieuw schadeprotocol. Daardoor zijn veel schades nog steeds niet afgewikkeld. Het is pijnlijk. Groningers krijgen steeds niet waar ze recht op hebben Sandra Beckerman - Tweede Kamerlid SP Ook andere subsidies werden niet uitgekeerd. Daarbij gaat het onder meer om zesduizend euro voor verduurzaming bij het versterken van woningen. Onacceptabel SP-kamerlid Sandra Beckerman vindt het onacceptabel dat er miljoenen zijn blijven liggen: 'Het is pijnlijk. Groningers krijgen steeds niet waar ze recht op hebben doordat alles continu vertraging oploopt. Vooral ook omdat vorig jaar de staat toch weer meer winst heeft gemaakt met de gaswinning.' De zestien miljoen euro is niet weg. Het geld blijft beschikbaar voor nieuwe de schaderegeling onder regime van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), meldt het ministerie. Brief provincie Eerder deze week schreef de provincie Groningen nog een brief naar Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Daarin wordt geconcludeerd dat een deel van de gedupeerden buiten deze regeling dreigt te vallen. Het gaat daarbij onder meer om mensen met een schaderapport van voor 2016. Die provinciale boodschap is aangekomen. Woensdag meldt de NCG in een persbericht dat de voorwaarden van de waardevermeerderingsregeling nog deze week worden aangepast. Oude schades Het betekent dat mensen met oude schades die nog door de NAM worden afgehandeld ook voor de energiepremie in aanmerking komen. Dat geldt tevens voor de omwonenden van de gasopslag in het Drentse Norg, zo meldt Alders. Er zit nu veertig miljoen in dit subsidiepotje voor de waardevermeerderingsregeling. Lees ook: - Provincie: er vallen mensen tussen wal en schip bij waardevermeerderingsregeling

