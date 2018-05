Provincie waarschuwt voor blauwalg in Lettelberterplas

De provincie Groningen waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalg in het water van de Lettelberterplas in Lettelbert. Bij een waarschuwing voor de giftige algensoort worden er borden bij het water geplaatst.

Wanneer ergens blauwalg is geconstateerd, waarschuwt de provincie dat er huidirritatie of maag- en darmklachten kunnen optreden als het water toch wordt betreden. Het wordt dan ook afgeraden om het water in te gaan als ergens sprake is van blauwalg.

Negatief zwemadvies

Ook zijn er locaties waar de provincie zwemmen verbiedt, in dat geval geldt een negatief zwemadvies. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Zwaneveldsgat in Kolham.

