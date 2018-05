Deel dit artikel:











Oud-docent in hoger beroep veroordeeld tot lagere celstraf wegens ontucht (Foto: Archief/RTV Noord)

Een 39-jarige oud-leerkracht van het Zernike College in Haren is in hoger beroep veroordeeld tot achttien maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Dat is een lagere straf dan de twee jaar celstraf die hij tijdens zijn rechtszaak in januari kreeg opgelegd. De hogere rechters hielden er rekening mee dat het inmiddels zestienjarige meisje de relatie met de man bewust voortzet. Verliefd op docent De man kreeg in 2015 een relatie met een 13-jarige leerlinge die verliefd op hem was geworden. De ouders van het meisje maakten zich zorgen, maar de oud-docent ontkende de relatie, terwijl hij ondertussen een seksuele relatie met het meisje had. Toch strafbaar Hoewel de straf dus lager uitvalt, kan het Hof er niet omheen dat seks met een minderjarige strafbaar is. Op dat vergrijp staan lange celstraffen. De man had als leerkracht weerstand moeten bieden en hulp moeten zoeken, stellen de rechters. Bovendien werd de naam van de school in een kwaad daglicht gesteld. In therapie De man is sinds medio 2017 in therapie. Die sessies moet hij na zijn detentie voortzetten zolang dit nodig wordt geacht. Lees ook: - Oud-docent vecht celstraf voor ontucht aan

- Oud-docent moet de cel in voor ontucht met minderjarige leerlinge