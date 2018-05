In beeld: de Meikermis Groningen

De Meikermis in Stad levert steevast leuke plaatjes op. Het mooie weer van de laatste dagen doet daar nog een schepje bovenop. Blauwe luchten en heldere avondkiekjes. We hebben jullie mooiste foto's op een rijtje gezet.

Facebook-oproep

Erik Hokke – De Boostermaxx, met een snelheid van 130 kilometer per uur draai je in deze attractie in het rond.

Janneke Smit-de Weerdt – d' Olle Grieze met een deel van het Reuzenrad.

Anis Hahury – De kermis vanaf de grond gezien.

Jessica Stuut – Lachen in de draaimolen.

Jordi Hoeksema – Een overzicht van de kermis.

Melvin Jonker – Het reuzenrad met d' Olle Grieze.

Nawar Rwia – Een heldere blauwe lucht met de attractie Around the World.

Patrice Ludolphy – Een suikerspin kan op de kermis niet ontbreken.

Ricardo Fronckzek - Een primeur is dit jaar de Reactor. Als je een ritje maakt, krijg je het gevoel dat je in een centrifuge zit en je stoeltje wordt op twintig meter hoogte ook nog eens gekanteld.

Wil de Boer – Keuzes..

Anis Hahury – Gewoon een prachtige plaat.

Lees ook:

- Zin om in een 'centrifuge' te zitten? Het kan op de Meikermis

- Oeps: bijen op achtbaan Grote Markt (update met video)