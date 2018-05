Groningse club helpt wielerbond uit de brand

Wie is de beste tijdrijder van Noord-Nederland? (Foto: Cycle Sport Groningen)

Het zag er lang naar uit dat Noord-Nederland een eigen tijdritkampioenschap kon vergeten. Het Friese Nieuwehorne gaf de organisatie onlangs terug aan wielerbond KNWU, maar wielerclub Cycle Sport Groningen (CSG) brengt nu redding.

De club organiseert het districtskampioenschap tijdrijden op 7 juni in het Drentse Zeijen.

Klemmend verzoek

'Het is een flinke klus en we hebben heel weinig tijd om die te klaren', vertelt Tjibbe Hoogstins. Hij trekt de kar namens CSG, een club met veel tijdritliefhebbers. Toen de wielerbond aanklopte, kwam de club volgens hem meteen in actie.

'De KNWU deed een klemmend verzoek op ons en het is fantastisch om te zien hoe onze vereniging dit oppakt. We hopen op een mooie titelstrijd in deze prachtige discipline.'

Iedereen kan meedoen

Het tijdritkampioenschap wordt vanaf 19:00 uur verreden op een parcours van circa 15 kilometer. Alle wielrenners uit Groningen, Friesland en Drenthe met een licentie (sportklasse, amateur en elite) kunnen zich hiervoor aanmelden via de website van de KNWU. Daarnaast is er om 18:00 uur een open wedstrijd voor niet-licentiehouders.