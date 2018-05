Celstraf voor man die dronken wegreed in politieauto

Een 31-jarige man uit Musselkanaal is veroordeeld tot vijf weken cel. Hij krijg die straf onder meer voor joyriden met een politieauto. Ook voor rijden zonder geldig rijbewijs, rijden onder invloed en het weigeren mee te werken aan bloedonderzoek kreeg hij straf.

De komende tien maanden mag de man bovendien geen auto rijden. Ook kreeg hij nog vier maanden voorwaardelijke celstraf.

Op 12 november vorig jaar kreeg de politie een melding dat de man dronken in een auto was gestapt. Op de A-weg in Musselkanaal hielden agenten de man staande en haalden hem uit zijn auto. Hij was nauwelijks aanspreekbaar. Plots draaide de Musselkanaalster zich van de agenten af, dook in de politieauto en gaf gas.

Politiehond nog in de wagen

Met de politiehond achterin de politieauto probeerde hij te ontkomen, maar hij kwam vanwege het stuurslot niet ver. Omdat de man alleen naar links kon sturen, konden omstanders en toegesnelde agenten de man tot stoppen dwingen. Zijn rijbewijs bleek zeven maanden verlopen.

Poppenkast

Tot twee keer toe weigerde hij mee te werken aan bloedonderzoek. 'Meneer vindt het allemaal wel boeiend', zei de officier woensdag. 'Hoe roekeloos, en waar haalt hij de brutaliteit vandaan?'

De man verscheen niet op zitting. Hij wilde niet meewerken aan een 'poppenkast', zo had hij aangekondigd.

Strafblad vol verkeersdelicten

De Musselkanaalster heeft een strafblad van tien kantjes vol verkeersdelicten. Hij kreeg meerdere werkstraffen. In 2014 werd hij door de rechtbank veroordeeld voor het doorrijden na het veroorzaken van een ongeval.

De rechter ging mee met de eis van de officier. 'Waarschuwen houdt ergens een keer op.'