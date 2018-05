Deel dit artikel:











FC Groningen heeft 'slechtste' natuurgrasveld van de Eredivisie De grasmat in het Noordlease Stadion scoorde volgens het VVCS lager dan vorig seizoen. (Foto: JK Beeld)

FC Groningen is dit seizoen op de elfde plaats geëindigd in de 'veldencompetitie' van de VVCS, de vereniging van contractspelers in Nederland. De elfde plek is lager dan vorig seizoen, toen het veld van de FC als zesde finishte.

De verkiezing wordt ieder jaar gehouden. De aanvoerders van de achttien Eredivisieclubs laten na afloop van elk seizoen weten welk veld ze het beste vonden. Slechtste natuurgras Saillant detail is dat het veld van FC Groningen tot het slechtste natuurgrasveld is verkozen. De nummers 12 tot en met 18 op de lijst zijn alle zeven kunstgrasvelden in de Eredivisie. Het beste veld is van Feyenoord, dat voor het vijfde jaar op rij bovenaan eindigde. De eindstand:

