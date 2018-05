Stad voert druk op bij VvE Paddepoel

De gemeente Groningen is bereid om ondernemers in winkelcentrum Paddepoel bij te staan in juridische procedures tegen de Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat heeft wethouder Joost van Keulen (VVD) woensdagmiddag gezegd tijdens het spoeddebat over het winkelcentrum.

De wethouder laat weten achter de ondernemers te staan. 'Wij zullen niet schromen om ondernemers te steunen, maar we gaan niet op voorhand zeggen dat we alle juridische procedures gaan vergoeden', aldus Van Keulen. Het college wil de druk op de VvE opvoeren om op die manier de rust terug te brengen in het winkelcentrum.



Verbazing

Het debat was aangevraagd door CDA, SP, Stad en Ommeland en coalitiepartij PvdA. De partijen verbazen zich dat er nog altijd boetes worden uitgedeeld aan ondernemers die zich niet houden aan de openingstijden. Ondanks een uitspraak van de rechter. Ook vinden ze het stuitend dat de Vereniging van Eigenaren (VvE) lidmaatschapsgeld eist van ondernemers die geen lid meer zijn van de VvE.



Onrust opgelaaid

De onrust in het winkelcentrum laaide onlangs weer op toen de ouders van bloemist René Bolhuis van Bloemen Moazïek een boete kregen van 68.000 euro. Bij de overname van de zaak, negentien jaar geleden, was er niet vastgelegd dat lidmaatschap van de VvE een verplichting is. Inmiddels is Bolhuis geen lid meer van de eigenarenvereniging.

'Voor het college is het volstrekt duidelijk dat het opnieuw oplaaien van de kwestie niet bijdraagt aan een oplossing', zegt wethouder van Keulen. 'Dit is olie op het vuur.'

De wethouder gaat een brief sturen naar alle leden van het bestuur van de VvE, hij wil die brief ook laten ondertekenen door de gemeenteraad. In die brief zal staan dat de huidige situatie onacceptabel is.

Ook zeggen de fracties dat meerdere winkeliers nog niet betrokken zijn bij de uitbreiding van het winkelcentrum. Om de uitbreiding mogelijk te maken heeft de VvE de gemeenteraad nodig.

'Wij moeten het bestemmingsplan wijzigen', zegt René Bolle (CDA). 'Ze moeten dus een beetje normaal doen, want zonder ons kan het bestemmingsplan niet gewijzigd worden en kan er niet uitgebreid worden.'



Zorgen voor draagvlak

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) geeft aan dat de VvE snel voor draagvlak moet zorgen binnen het winkelcentrum voordat de gemeente überhaupt wil spreken over een aanpassing van het bestemmingsplan.

'De hele discussie rondom het uitelen van de boetes zorgt er niet voor dat je over draagvlak kan spreken', aldus de wethouder. 'Verder praten met de gemeente om de verbouwing mogelijk te maken is nu niet aan de orde. Laat de VvE eerst maar kijken of ze draagvlak kunnen vinden.'



Het debat

Collegepartij PvdA ziet ook graag dat de rust weer terugkeert. Jan Pieter Loopstra vraagt zich namens de partij af of de VvE nog wel een serieuze gesprekspartner is voor de gemeente. 'VvE zet zich niet in om tot een oplossing te komen. Juridisch gedreig en het opstapelen van boetes zijn het enige wapenfeit.'

Amrut Sijbolts van de Stadspartij vindt de handel en wandel van de eigenaarsverenigingen 'rieken naar maffia'. De fractie van ChristenUnie vindt dat het conflict steeds op een lager niveau wordt uitgevochten.

SP, de grootste oppositiepartij in de raad, kwam ook op voor de kleine ondernemers. Ze willen ook actie zien vanuit de gemeente. 'Het wordt tijd dat de gemeente ondernemers gat bijstaan. Niet alleen meer in woord, maar ook in daad.'

Ook de fractie van de ChristenUnie wil actie van wethouder Joost van Keulen. 'We willen vanuit de wethouder graag een duidelijk signaal richting de ondernemers zien', zei raadslid Edward Koops.

De VVD-fractie denkt echter dat er niet veel extra speelruimte is voor de college. 'Het is een privaat conflict waar we slechts beperkt invloed op hebben. Oplossingen komen er niet via boetes. De gemeente is geen partij', zegt voorman Jasper Honkoop.

