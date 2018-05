'Een WK Wielrennen? Begin er niet aan'

Van Kesteren is duidelijk over een WK Wielrennen: De UCI kan het WK aan de straatstenen niet kwijt' (Foto: Archief RTV Noord)

Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten is tegen een miljoeneninvestering om het WK Wielrennen van 2020 naar Groningen en Drenthe te halen.

De provincie Groningen wil 5,8 miljoen euro vrijmaken voor het WK Wielrennen, maar de meeste partijen vinden dat veel te veel geld.

'In vrijwel alle steden waar dit WK gehouden wordt, vallen er tijdens de organisatie al lijken uit de kast', zegt PVV-voorman Ton van Kesteren. 'De UCI kan het WK aan de straatstenen niet kwijt. Begin er niet aan.'

Een WK Wielrennen kent geen heroïek, geen traditie en geen emotie Ton van Kesteren - PVV

Risico

Volgens Van Kesteren schiet Groningen weinig op met het binnenhalen van het WK. 'Een WK Wielrennen spreekt niet tot de verbeelding, het kent geen heroïek, geen traditie en geen emotie. Het is ook absurd dat er negentig procent overheidsgeld mee is gemoeid, terwijl de organisatoren slechts tien procent risico lopen. Die lachen zich de naad uit de broek.'

'Waarom moet overheid betalen?'

Ook de collegepartijen SP en GroenLinks staan niet te juichen om 5,8 miljoen vrij te maken voor het binnenhalen van het WK.

'We zijn tegen deze voordracht', stelt SP'er Jan-Hein Mastenbroek. 'Waarom kost dit evenement 15 miljoen euro en waarom moet de overheid keer op keer betalen voor dit soort evenementen? Waarom krijgt de UCI 6 miljoen euro voor het WK?'

Diens collega Henri Meendering van GroenLinks is ook niet onverdeeld positief over dit plan.

De finishplaatsen zijn vaak in Drenthe, zij zouden een grote bijdrage kunnen betalen voor de publiciteit Henri Meendering - GroenLinks

'Kunnen we een substantiële bijdrage vragen van de gemeenten waar het WK Wielrennen plaatsvindt? En de finishplaatsen zijn vaak in Drenthe. Die provincie is dus meer in beeld. Drenthe zou dus een grotere bijdrage kunnen betalen gezien de publiciteit die zij zullen krijgen.'

Vragen

Ook de PvdA, Groninger Belang en de Partij voor het Noorden hebben kritiek op het plan. Het CDA de VVD, de ChristenUnie en D66 zijn positiever, maar hebben ook nog voldoende vragen.

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) begrijpt de argwaan, maar benadrukt vooral de economische effecten die het evenement moeten opleveren.

'Dit is een unieke kans, het gaat om een evenement met een grote uitstraling', zegt hij. 'Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet het evenement op de topsportkalender.'

Bijdrage aan organisatiekosten

De Groninger gemeenten die betrokken zijn bij het WK Wielrennen als start- of doorgangsplaats, zijn volgens Brouns bereid een financiële bijdrage te leveren aan de organisatiekosten.

'Met uitzondering van de gemeente Groningen. Zij zal een raadsvoorstel doen waarin een bedrag van 500.000 euro tot een miljoen euro voor dit evenement wordt genoemd.'

Met name Groninger belang zet haar vraagtekens bij de 'fee' van bijna zes miljoen euro die de organisatie van het WK moet betalen aan de UCI. Volgens Brouns is die 'fee' niet onderhandelbaar.

