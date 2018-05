Fred Teeven rijdt gloednieuwe rolstoelvriendelijke touringcar naar Groningen

Zorgorganisatie ZINN heeft een rolstoelvriendelijke touringcar gekocht en die werd woensdag gebracht door niemand minder dan Fred Teeven. De oud-staatssecretaris van justitie is tegenwoordig buschauffeur.

'Hij rijdt fantastisch', zegt Teeven nadat hij is uitgestapt. 'De bus is degelijk en comfortabel, echt het neusje van de zalm.' Teeven rijdt normaal op lijndiensten. In het begin moest hij nog wel eens grappen aanhoren over zijn carrièreswitch, maar tegenwoordig vragen passagiers alleen nog maar een selfie met hun chauffeur.

Groter gezelschap

De rolstoelvriendelijke touringcar van ZINN is voorzien van een rolstoellift. De bus heeft bovendien 42 'gewone' zitplaatsen. 'Zo kunnen we met grotere groepen op pad', legt directeur Koopmans van ZINN uit. 'Wij hebben ZINN Tours, waarbij ouderen tochtjes kunnen maken en dat doen we nu met kleine busjes. Dan kunnen maar zeven of acht ouderen mee. Voortaan kunnen we met een groter gezelschap op pad.'

De touringcar heeft woensdag een feestelijke rondrit door het centrum van Groningen gemaakt.