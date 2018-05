Deel dit artikel:











Albertus Magnus in rouw na overlijden 19-jarige studente De vlag hangt halfstok bij studentenvereniging Albertus Magnus. (Foto: Karin Sitalsing/RTV Noord)

Albertus Magnus is in rouw na het overlijden van de 19-jarige studente, die lid van de studentenvereniging was. De vrouw viel in de nacht van vrijdag op zaterdag uit een raam en bezweek woensdag aan haar verwondingen. Vanwege het overlijdensbericht neemt Albertus Magnus van zondag 20 tot en met woensdag 23 mei verenigingsrouw in acht, meldt de studentenvereniging op haar website. Tijdens

deze dagen is sociëteit gesloten en vinden er geen verenigingsactiviteiten plaats. Vierus in aangepaste vorm Eén van de activiteiten die op verzoek van de familie van het slachtoffer wél door zal gaan is het vierdaagse festival Vierus. Aanvankelijk zou het festival woensdagavond van start gaan, maar dat wordt nu naar donderdag verplaatst. 'En dat gebeurt, in overleg met de familie van de studente, in een aangepaste en minder uitbundige vorm', vertelt Liza de Vos, vice-voorzitter van de studentenvereniging. Het noodlottige ongeval vond plaats in de Oude Ebbingestraat in Groningen, waar de studente van vijf meter hoog uit een raam viel. 'Het is allemaal ontzettend verdrietig en we leven uiteraard mee met de familie en andere naasten', besluit De Vos. Lees ook: - 19-jarige studente overleden na val uit raam