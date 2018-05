Huisartsen maken zich 'ernstig zorgen' over verdwijnen verloskunde uit Refaja

De huisartsenkring Groningen maakt noemt het besluit van Treant Zorggroep om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Stadskanaal te sluiten 'zeer zorgwekkend'.

Volgens voorzitter Harry Bulk wordt het nu 'alleen maar lastiger om de zorg in de regio op peil te houden.'

Begin van het eind

Bulk is bang dat het sluiten van de afdelingen zorgt voor een sneeuwbaleffect. 'De verloskunde en kindergeneeskunde zijn cruciale afdelingen. Op het moment dat je die sluit is dat het begin van het einde.'

'Volwaardig min'

Volgens Treant Zorggroep blijft het Refaja 'een volwaardig ziekenhuis, maar dan zonder verloskunde en kindergeneeskunde'. Het ziekenhuis houdt de intensive care, spoedeisende hulp en een polikliniek. Ook kunnen ouders voor nazorg na een bevalling bij het Refaja terecht.

De woordvoerder van Treant wil niet verder op de zorgen van de huisartsen reageren. 'Wij zijn nog niet op de hoogte van de zorgen van de huisartsen, en kunnen er daarom vooralsnog niet op ingaan.'

Nu je de verloskunde weghaalt wordt het nóg onaantrekkelijker voor specialisten om zich hier te vestigen Harry Bulk - Huisartsenkring Groningen

Onbegrijpelijk

Verder voelen de Groninger huisartsen zich gepasseerd in de besluitvorming. 'Ik vind het onbegrijpelijk dat dit besluit niet besproken wordt met specialisten uit de regio', zegt Bulk.

'Wij hebben het besluit nu via de pers gehoord, dan valt het rauw op je dak. We hadden kunnen meedenken in het besluit. Ik wil niet zeggen dat wij dan een oplossingen hadden gevonden, maar dan is er op z'n minst meer begrip bij ons.'

'Probleem wordt groter'

De huisartsen zien het ziekenhuis als vitale infrastructuur en denken dat het probleem om specialisten te vinden nu alleen maar groter wordt.

'Nu je de verloskunde weghaalt wordt het nóg onaantrekkelijker voor specialisten om zich hier te vestigen', denk Bulk. '

Het gebrek aan specialisten is één van de belangrijkste redenen voor Treant om de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde te sluiten. De zorggroep kan niet genoeg kinderartsen vinden om de afdelingen open te houden.

